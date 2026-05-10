Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 21:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 220 bin makaron ve 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kayserisporumuzun çok daha güçlü şekilde döne...
        Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kayserisporumuzun çok daha güçlü şekilde döne...
        Vali Çiçek'ten Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyareti
        Vali Çiçek'ten Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyareti
        Kocasinan Belediyespor şampiyon oldu
        Kocasinan Belediyespor şampiyon oldu
        Yahyalı'da deprem
        Yahyalı'da deprem
        Kayseri'de çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
        Kayseri'de çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
        Çopuroğlu: "Anneler günü'nde ilk ziyaret şehit annemize"
        Çopuroğlu: "Anneler günü'nde ilk ziyaret şehit annemize"