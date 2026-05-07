Kayseri'de kamyon ile çarpışan otomobildeki anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu ağır yaralandı. A.A'nın kullandığı 38 ZD 889 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi'nde M.Ş. yönetimindeki 06 EKE 273 plakalı kamyona çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Songül A. hayatını kaybetti, sürücü oğlu A.A. ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.Ş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

