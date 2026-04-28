Kayseri'de kamyon ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kocasinan ilçesinde, K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

