Kayseri'de kamyon ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Kayseri'de kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesinde, K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
