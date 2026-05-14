Kayseri'de kamyonla çarpışıp tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla çarpışıp tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Sivas Bulvarı'nda M.E'nin kullandığı 38 APJ 849 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 NBG 98 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil, tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık personeli de yaralanan M.E'yi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

