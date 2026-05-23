Kayseri'de kayınbaba ile damat arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kayınbaba ile damadı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



D.K. ile kızının boşanma aşamasındaki eşi E.D. (37) arasında Oruçreis Mahallesi Ayancık Çıkmazı Sokak'ta tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan D.K, damadı E.D. ve arkadaşı M.K'yi silahla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olayda yaralanan E.D. ve M.K. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

