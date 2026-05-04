Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, aynı suçtan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan A.P. ile 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.T'yi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

