Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde oluşturulan 130 bin metrekarelik, 200 büyükbaş 84 küçükbaş hayvan satış alanın bulunduğu ve 400 personelin görevli olduğu kesim yerinde incelemede bulundu.



Kesimhanede deneme amaçlı 3 büyükbaş kesilerek, ünitelerdeki aşamalar uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, prova kapsamında kesilen hayvanların etlerinin de bayramda kesim için gelecek vatandaşlara kavurma olarak ikram edileceği belirtildi.



- "Çevrede hiçbir şekilde olumsuz görüntü oluşmayacak"



Çolakbayrakdar, gazetecilere, belediyelerin Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için tedbirler aldığını söyledi.



Kesim hizmetinin yanında özellikle kapalı pazar yerlerinde oluşturulan kesim noktaları bulunduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:



"Biz de Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban kesimlerinin yapılacağı mezbahamız var. Mezbahamızda da inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını getirip, ünitelerde kesimleri yapılarak parçalanmış bir şekilde etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek bütün olumsuzlukları Kocasinan Belediyesi alıp bertaraf edecek. Çevrede hiçbir şekilde olumsuz görüntü oluşmayacak. Ekiplerimiz oraların temizliğini ve hijyenini burada yaptıkları gibi yapacaklar. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurban kesimini yapabilme ve kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleridir."



Çolakbayrakdar, bayramda kurban yakalama timinin de hizmet vereceğini belirtti.



İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav da vatandaşların bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmesi için tedbirler aldıklarını söyledi.



Kurban pazarlarında denetimlerin sürdüğünü ifade eden Saklav, "Biz de Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 173 veteriner hekimle sahada olacağız. Geçici kurban kesim yerlerinde, mezbahalarda ve kurban pazarlarında vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurbanlarını kesmesi için tüm tedbirleri alacağız. Şu anda ilimizde çok şükür, kurban sayısıyla alakalı bir sıkıntı yok. Yeterli miktarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanımız var. Kurban pazarlarında denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

