Kayseri'de kurbanlıklar ve hayvan pazarları denetimden geçiyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında kontrol ve denetim yapılıyor.



Büyükbaşta 451 bin, küçükbaşta 1 milyon 150 bin varlığıyla Türkiye'de ilk 10'da yer alan Kayseri'de, Kurban Bayramı dolayısıyla 16 ilçede 63 kesim noktasında vatandaşa hizmet verilecek.



İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı, huzurlu ve güvenilir geçirmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.



Ekip olarak sahada olduklarını belirten Saklav, şöyle devam etti:



"Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı'nda mezbahalarda da veteriner hekimlerimiz görev alacak. Bu sene 173 kamu ve serbest veteriner hekimlerimizle sahada olacağız. Özellikle kurban pazarlarında hayvanların kulak küpeleri, gebe olup olmadıkları, kurbanlık olup olmadıkları ve yaşlarıyla alakalı denetimleri gerçekleştireceğiz. Çok şükür ilimizde bu sene kurban sayısıyla alakalı sıkıntımız yok. Hem büyükbaşta hem de küçükbaşta yeteri kadar kurbanımız var. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip kurbanlarını alabilir. Geçen seneye göre sayımız daha fazla. Denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kayseri Veteriner Yol Kontrolü ve Denetim İstasyonu'muzda da ilimize gelen ya da ilimizden başka illere gidilen tüm hayvanların denetimini yapıyoruz. Tüm denetimlerini gerçekleştiriyoruz ve herhangi bir sıkıntı olursa gerekli işlemleri yerine getiriyoruz."



Saklav, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Tarım Cebimde" uygulamasını vatandaşların kurbanlıklar için de kullanması gerektiğini dile getirdi.



Uygulamanın vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Saklav, şunları kaydetti:



"Uygulamayı telefonlarına indirip kurban pazarlarına gittiklerinde kulak küpe numarasını uygulamaya girdiklerinde hayvanın yaşı, ırkı, nereden geldiği veya sağlıklı olup olmadığı konuları hakkında bilgi alabilir. Aynı zamanda veteriner hekimlerimiz de 24 saat görevde. Onlardan da bilgi alarak kurbanları rahat bir şekilde kesebilirler. Sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. Hem ilimize kurbanlık hayvan geliyor hem de ilimizden kurbanlık hayvan sevklerini gerçekleştiriyoruz. Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine kurbanlık gönderiyoruz. Geçen sene yaklaşık 700 büyükbaş, 2 bin 700 civarında küçükbaş gönderdik. Bu sene de bu rakamı rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz."



Saklav, denetimler sırasında eksikleri bulunanlara gerekli işlemleri uyguladıklarını bildirdi.



Besici Serkan Alkan da uzun yıllardır Sivas'ın Gemerek ilçesinden Kayseri'ye hayvan getirdiğini ifade etti.



Satışlardan memnun olduklarını belirten Alkan, "Her sene yaklaşık 40 hayvan getiriyoruz. Çok şükür her sene bitiriyoruz. Satışlar bu sene de çok iyi. İnşallah hepsini bitireceğiz. Herkes evraklarını tam yapsın sıkıntı yaşamasın. Denetime gelen arkadaşlar yardımcı oluyor. Herkes görevini tam yaparsa sorun çıkmıyor. Denetimler herkes için iyi." dedi.







