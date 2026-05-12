Kayseri'de lisesi öğrencileri huzurevinde resim sergisi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimleri sergilendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzurevinin bahçesinde açılan sergiye, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Duran Akkuş, öğretmenler ve öğrenciler ile huzurevi sakinleri katıldı.



Burada konuşan Kaymakam Ermiş, öğrencileri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı tebrik etti.



Huzurevi sakinleri de sergideki eserleri ilgiyle inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.



Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, ulu çınarlara halk oyunları gösterisi de sundu.

