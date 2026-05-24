Kayseri'de Mimar Sinan Parkı'nda aydınlatma çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı'nı yürüttüğü dönüşüm çalışmalarıyla modern, güvenli ve enerji verimli bir yaşam alanına dönüştürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Mimar Sinan Parkı'nda modern aydınlatma ve enerji altyapısı dönüşüm çalışmaları yapılıyor.



Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan eski tesisatlar sökülerek yerine modern teknolojiye uygun enerji hatları tesis ediliyor.



Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından park genelinde 320 yeni aydınlatma direği ile yüksek enerji verimliliğine sahip 320 yeni nesil LED armatürün montajı gerçekleştirilecek.



Hayata geçirilecek yeni sistem sayesinde aydınlatma kalitesi artırılacak parkta enerji tasarrufu sağlayan çevreci bir altyapı oluşturulacak.













