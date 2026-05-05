        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kayseri'nin Talas ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi'ndeki Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Binada kalan personel ile öğrenciler, hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin 7 araç ve 28 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı kattaki 2 oda kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

