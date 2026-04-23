Kayseri'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geleceğe Sağlıklı Gülüşler" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Hacılar ERVA Spor Okulları öğrencilerinin ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirildi.





Muayenenin ardından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları, Atatürk posterleri, balon ve kurdelelerle süslenen Çocuk Diş Hekimliği Ünitesi'nde ağırlandı.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Başhekim Doç. Dr. Özcan Karataş, çocukların bayramını kutladı.



Öğrencilere ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda bilgilendirme yapılan program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.



