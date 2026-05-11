Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de öğretmenlerin hazırladığı "yarın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Kayseri'de öğretmenlerin hazırladığı "yarın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Kayseri'de tiyatroya gönül veren 16 öğretmenin oynadığı "yarın" isimli tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 21:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de öğretmenlerin hazırladığı "yarın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Kayseri'de tiyatroya gönül veren 16 öğretmenin oynadığı "yarın" isimli tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde öğretmen Yusuf Balaban'ın kaleme aldığı Anatolia Öğretmen Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı oyun izleyiciyle buluştu.

        Okullardaki şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hazırlanan oyunda sahnede öğretmenlere çocukları da eşlik etti.

        Topluluğun yönetmeni özel eğitim öğretmeni Yusuf Balaban, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için oyunu sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:


        "16 kişilik bir ekibimiz var. Bu oyunda özel arkadaşlarımızın çocuklarını da oyuna dahil ettik ve 30 kişilik bir ekip olduk. Oyunun senaryosu bana ait, yazıp yönettim. Farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Daha önce başkalarının yazdığı oyunu oynadık. İlk defa bize ait bir oyunu oynayacağımız için çok heyecanlıyız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki cinayetin şüphelisi 575 saatlik kamera kaydı izlenerek Mersin'...
        Kayseri'deki cinayetin şüphelisi 575 saatlik kamera kaydı izlenerek Mersin'...
        Hırsızlık suçundan 70 yıl cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
        Hırsızlık suçundan 70 yıl cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
        16 yaşındaki kızı öldürmekten yeniden yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müe...
        16 yaşındaki kızı öldürmekten yeniden yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri'de firari cinayet şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de firari cinayet şüphelisi tutuklandı
        AK Parti Kayseri Teşkilatı 30 günde 14 bin 526 haneyi ziyaret etti
        AK Parti Kayseri Teşkilatı 30 günde 14 bin 526 haneyi ziyaret etti