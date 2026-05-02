Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan 2 arkadaş bulundu

        Kayseri'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan 2 arkadaş bulundu

        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi AFAD tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 21:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan 2 arkadaş bulundu

        Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi AFAD tarafından bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ortaseki Titrek Kavak Ormanları'nda yürüyüşe çıkan E.K. ile E.V. yoğun sis ve sağanak nedeniyle yönlerini kaybetti.

        Kaybolan iki arkadaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerinin yaptığı dron destekli aramada, kayıp iki arkadaşın yeri tespit edildi.

        Ekiplerce bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
























        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun'da goller var!
        Samsun'da goller var!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor

        Benzer Haberler

        "Bir Türkü, Bin Duygu" temalı konserin ilki Kayseri'de yapıldı
        "Bir Türkü, Bin Duygu" temalı konserin ilki Kayseri'de yapıldı
        Zecorner Kayserispor'un genç file bekçisi Deniz'e milli davet
        Zecorner Kayserispor'un genç file bekçisi Deniz'e milli davet
        Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayserililerden Keser'e tepki var AKİB Başkanı Hızar: "Mustafa Keser derhal...
        Kayserililerden Keser'e tepki var AKİB Başkanı Hızar: "Mustafa Keser derhal...
        Kayserispor, Eyüpspor maçına hazır
        Kayserispor, Eyüpspor maçına hazır