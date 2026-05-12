        Kayseri'de Ortaseki Ormanları'nda kapsamlı düzenleme çalışması başlatıldı

        Hacılar Belediyesi, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Ortaseki Ormanları'nda kapsamlı düzenleme çalışmalarına başladı.

        Giriş: 12.05.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarla Ortaseki Ormanları'nın hem vatandaşların konforlu vakit geçirebileceği hem de doğa turizmine katkı sağlayacak önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki'nin dört mevsim ayrı güzellikler sunduğunu, alanın yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandığını belirtti.

        Alanla ilgili çalışmaları ilgili kurumlarla istişare ederek hayata geçirdiklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Gerekli görüşler tamamlandı. Başta yol düzenlemeleri olmak üzere lavabo, tuvalet ve mescit gibi ihtiyaçların da bu sezon itibarıyla hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Otopark düzenlemeleriyle yolun sıkıntılı bölümlerinde doğal görünüme zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yaz sezonu içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

