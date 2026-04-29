Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri'de Sarıoğlan Barajı çevresinde temizlik yapıldı

        Kayseri'de Sarıoğlan Barajı çevresinde temizlik yapıldı

        Sarıoğlan Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Temiz Doğa, Temiz Gelecek Projesi" kapsamında, Sarıoğlan Barajı etrafında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Sarıoğlan Barajı çevresinde temizlik yapıldı

        Sarıoğlan Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Temiz Doğa, Temiz Gelecek Projesi" kapsamında, Sarıoğlan Barajı etrafında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye tarafından tahsis edilen araçlarla baraj bölgesine gelen öğrenciler, eldiven takarak, çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.


        Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Ayyıldırım, yaptığı açıklamada, çevre bilincinin önemine dikkati çekti.


        Bugün burada sadece çöp toplamadıklarını, çocukların kalbine doğa sevgisini, yarınlara ise umudu ektiklerini vurgulayan Ayyıldırım, "Bizim en büyük projemiz beton binalar değil, çocuklarımıza bırakacağımız masmavi bir gökyüzü ve tertemiz bir doğadır. Sarıoğlan halkı, devleti ve belediyesiyle el ele vererek bugün göstermiştir ki biz doğayı korudukça, doğa da bizi koruyacaktır. Bu birliktelik ilçemizin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

        ​Sarıoğlan Kaymakamı Kalkanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergül de etkinliğin gençlerde farkındalık oluşturması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

