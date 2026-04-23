Kayseri'de Spor AŞ'nin 2. bahar dönemi kurs kayıtları başladı

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 2. bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs 2026'da başlayacak kurslar, 7 Haziran 2026'ya kadar devam edecek.



Spor AŞ'nin 18 spor tesisinde, çocuk ve gençler için toplamda 15 farklı branşta eğitim verilecek.



Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak, okçuluk gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Spor AŞ'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.



Programlara katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini ziyaret edebiliyor.

