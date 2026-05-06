Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 papirüs, papirüs saklama kabı, 1 heykel ve 1 antik kitap ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.







