Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 24.04.2026 - 16:26
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, deri üzerine işlenmiş el yazması tarihi kitap ile kitabe parçası ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
