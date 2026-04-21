        Kayseri Haberleri Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 21.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Battal Uçar, maktul B.A'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, sanık Uçar hakkında istenilen cezai ehliyet raporunun geldiğini ve raporda ceza sorumluluğunun tam olduğuna yer verildiğini belirterek zapta geçirdi.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Uçar savunmasında, maktul B.A'nın kendisini istismar ettiğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uçar, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Maktulün eşi S.A. da sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Uçar'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Mevlana Mahallesi'nde 1 Eylül 2025'te aynı binada oturan Battal Uçar tarafından bıçaklanan apartman görevlisi B.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Uçar ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

