        Kayseri Haberleri Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulundukları dönemde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 4 dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

