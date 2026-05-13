Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulundukları dönemde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 4 dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

