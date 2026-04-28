Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.



Oğuzhan A'nın kullandığı 38 ED 196 plakalı otomobil ile Yasemin Y. idaresindeki 06 BYS 184 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Y. ve Defne D. hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan Oğuzhan A, Defne D. ve Hacer Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

