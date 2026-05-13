Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" açıldı

        Kayseri'de "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nda, "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nda, "TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul müdürü Erol Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende konuşan Memiş, yapılan eserler hakkında stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldıklarını ifade etti.

        Öğrencilerin değerli eserler ortaya koyduğunu anlatan Memiş, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Proje yürütücüsü ve fen bilimleri öğretmeni Ahmet Sağnak ise TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında 16 projenin kabul gördüğünü söyledi.

        Fen bilimleri, edebiyat, matematik, teknoloji tasarım ve bilişim teknolojileri alanında projelerin sergide yer aldığını belirten Sağnak, "Maarif modeli kapsamında araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek adına fuarımız burada katkı sağlayacaktır. Sergimiz 2 gün boyunca açık kalacak. Öğrencilerimize ve velilerimize burada bilim şöleni yapmak adına bizler hazırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        MHP'li Ersoy'dan Pınarbaşı için sağlık hamlesi
        MHP'li Ersoy'dan Pınarbaşı için sağlık hamlesi
        Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
        Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
        Kayseri merkezli 19 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 115 zanlı yakaland...
        Kayseri merkezli 19 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 115 zanlı yakaland...
        1 tonluk 'Kocaoğlan' alıcısını bekliyor
        1 tonluk 'Kocaoğlan' alıcısını bekliyor
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fua...
        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fua...