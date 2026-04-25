        Kayseri'de "Türkiye Yüzyılı'nda Talas'ın Vizyonu" çalıştayı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Talas Belediyesinin öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Talas'ın Vizyonu" çalıştayı sona erdi.

        Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın son gününde sonuç bildirgesi sunuldu.

        Çalıştayın kapanışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, tarihi ve kültürel kimliğiyle Talas'ın kent içinde ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

        İlçenin mistik ve gizemli olduğunu ifade eden Çiçek, "Talas olmasa Kayseri öksüz olur. Bu ilçeyle ilgili yapılan çalıştaylar diğer ilçeler gibi olmaz. Çalıştay bildirisinde bazı noktalar dikkatimi çekti. Hocamız ısrarla bütüncül bir yaklaşımla konuyla bakılması gerektiğini söyledi. Tarih, ekonomi, tarım gibi tüm alanlara bütün dahilinde bakılmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Mekanların yaşayan mekanlar haline getirilmesinden söz etti. Bu da çok kıymetli bir öneri." diye konuştu.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise düzenlenen çalıştayla ilçenin gelecek yıllarının planlanmasını ve her alanda bir yol haritası hazırlanmasını amaçladıklarını belirterek, tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Karaarslan, çeşitli konu başlıklarında elde edilen sonuç bildirgesini katılımcılarla paylaştı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

