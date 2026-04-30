Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'de üniversite öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren eski eşi, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat K, maktul Keskin'in yakınları, taraf avukatları ile bazı kadın derneklerinin temsilcileri hazır bulundu.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "tasarlayarak boşandığı eş olan kadını kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, eski eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmediğini öne sürerek, pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

        Sanık avukatı ise olayda tasarlama olmadığını savunarak, haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Ferhat K'ye "tasarlayarak boşandığı eş olan kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - "Biz adaletten şaşmadık"

        Maktul Meliha Keskin'in babası İsmail Keskin, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman adalete güvendiklerini söyledi.


        Adaletin yerini bulduğunu belirten Keskin, "Biz adaletten şaşmadık. Bir nebze de olsa acımız hafifledi. Bu dava devam edecek, nereye varırsa varsın takipçisi olacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Müşteki avukatı Deniz Onaç da sanığa en üst hadden ceza verildiğini belirterek, "Kravat indiriminin artık uygulanmadığını herkesin duymasını istiyoruz. Mahkemenin başından beri kravat takmayan sanığın, karar günü kravat taktığını gördük. Bundan hiçbir indirim almamasının derin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Avukat Fulya Türkiz Yiğit ise sanığın indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Sanığın çeşitli senaryolar yazmasına rağmen haksız tahrik uygulanmadığını ifade eden Yiğit, "Kayseri Baromuza teşekkür ediyoruz, bu süreçte bize destek verdi. Emsal niteliğinde ilk kez baronun da müdahillik talebinin kabul edildiği bir dava oldu." dedi.

        - Olay

        Kayseri'de eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde, 23 Ekim 2025'te boşandığı eşi Ferhat K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

