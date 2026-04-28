Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan T.C.B'nın evine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 4 kök skunk bitkisi, hassas terazi ile aydınlatma ve iklimlendirme sistemine ait çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

