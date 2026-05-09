Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.E. (35), E.S. (44), A.I. (24) ve A.E.H.A'yı (25) gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 935 gram uyuşturucu madde ve çeşitli miktarlarda uyarıcı hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S, A.I. ve A.E.H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı, A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.