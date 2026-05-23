Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T'yi (40) gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.