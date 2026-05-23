Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T'yi (40) gözaltına aldı.



Şüphelilerin araçlarında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



