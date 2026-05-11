Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de vatandaşlara 300 bin organik domates fidesi dağıtıldı

        Kayseri'de vatandaşlara 300 bin organik domates fidesi dağıtıldı

        Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından, üretim yapacak vatandaşlara 300 bin kök organik domates fidesi dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de vatandaşlara 300 bin organik domates fidesi dağıtıldı

        Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından, üretim yapacak vatandaşlara 300 bin kök organik domates fidesi dağıtımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

        Etkinlikte, 4 noktada eş zamanlı olarak 12 bin paket olmak üzere toplam 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu belirtti.

        Domates fidesinin, Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Artık her sene rutin halde gerçekleştirilen bu organizasyon, vatandaşlarımız tarafından mayıs ayının ilk haftalarında heyecanla bekleniyor. Günler yaklaştıkça hangi gün dağıtım yapılacağını merak edip bizlere soruyorlar. Şu anda da yoğun ilgi söz konusu. Bugün burada belediyemizin karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda olduğu gibi Erkilet'te, Beyazşehir'de ve Ziyagökalp'te de aynı şekilde dağıtımlar yapılıyor. Tabii ki bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendini devam ettirebilen ve bu toprakların tanımış olduğu domates fidesinin dağıtılıyor olması. Bölgemizde Karabacak olarak bilinen, Karahıdır olarak da isimlendirilen bu tohuma her zaman olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Hemşehrilerimiz gece saatlerinden itibaren gelip burada bekliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Yamula Barajı'nda su seviyesinde yaşanan artış balıkçılara umut oldu
        Yamula Barajı'nda su seviyesinde yaşanan artış balıkçılara umut oldu
        Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu
        Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm blokları tamamlanıyor
        Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm blokları tamamlanıyor
        Kayseri'de 300 bin kök organik domates fidesine yoğun ilgi Başkan Çolakbayr...
        Kayseri'de 300 bin kök organik domates fidesine yoğun ilgi Başkan Çolakbayr...
        Türk Milleti'nin sesi Kayseri'de yankılandı
        Türk Milleti'nin sesi Kayseri'de yankılandı
        Türk milletinin sesi Kayseri'de yankılandı
        Türk milletinin sesi Kayseri'de yankılandı