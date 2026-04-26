        Kayseri'de yanan elektrikli otomobile battaniye yöntemiyle müdahale edildi

        Kayseri'de yanan elektrikli otomobile battaniye yöntemiyle müdahale edildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrikli araçta çıkan yangın, battaniye yöntemiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Kayseri'de yanan elektrikli otomobile battaniye yöntemiyle müdahale edildi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrikli araçta çıkan yangın, battaniye yöntemiyle söndürüldü.

        Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangında battaniye yöntemini kullandı.

        Ekipler, araç yangınları için özel üretilen ve "perde" adı verilen malzemeyle otomobilin üzerini tamamen kapatarak yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

