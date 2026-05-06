Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.Ç. (48) ile B.Y'yi (26) yakaladı.



Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarda mermi ve fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



