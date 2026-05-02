Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen A.K. (19) ile G.B. (16) tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanında taşıdığı bıçakla G.B'yi yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekip tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Şüpheli A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

