Kayseri'den Gazze'ye yardım tırları gönderildi

Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları yola çıktı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, battaniye, yorgan ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu 3 tır, dualarla uğurlandı.



Uğurlamaya katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son yüzyılda görülen en büyük zalimlik olduğunu belirtti.



Gazze'yi unutmadıklarını, hiçbir zaman da unutmayacaklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Belki son yüzyılda gördüğümüz en büyük zalimliklerden bir tanesini, masum insanların ölümünü canlı yayında bütün dünya izliyor. Biz elimizden gelen desteği vermek durumundayız, oradaki masum sivilleri, yavrularımızı hatırlamak zorundayız. Onlara dualarımız devam ediyor, bunun yanında da elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugüne kadar İHH vasıtasıyla toplamda 30 tırlık malzemeyi Gazze'ye gönderdik. Yardım tırı olarak giden araçta yatak, yorgan, battaniye, yastık gibi herhangi bir metal içermeyen malzemeler mevcut. Çünkü kapıdan girerken sıkıntı olmayacak malzemeler olması lazım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Palancıoğlu, buradaki kardeşlerinin çektiği sıkıntıların son bulması için dua ettiklerini belirterek, "İnşallah güvenli ve rahat bir şekilde hayatlarına devam ederler. İsrail'in yaptığı bu zulüm de tarihe kara bir leke olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

