Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, yaz sezonu kapsamında Sümer Tenis Kortlarını hizmete açtı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanında tam donanımlı spor tesisleriyle hizmet veren Spor AŞ'nin Sümer Tenis Kortları da hizmet vermeye başladı.



Profesyonel ve güvenli tesislerde tenis keyfini yaşamak, antrenman yapmak ve yazı aktif geçirmek isteyen sporseverler, rezervasyon ve detaylı bilgi almak için Spor AŞ'nin internet adresini ziyaret edebilecek.



-KAYMEK'in kursları devam ediyor



Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), mesleki eğitim alanındaki nitelikli kurs programlarıyla istihdama katkı sunmaya devam ediyor.



Vatandaşların mesleki gelişimine katkı sağlayan kurs programları düzenlemeye devam eden KAYMEK, özellikle kadınların ve gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına katılımını destekleyen eğitim projelerini başarıyla sürdürüyor.



Bu kapsamda gerçekleştirilen 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere kapsamlı bir öğrenim süreci sunuyor.



Kursiyerler, yerinde gözlem ve uygulama deneyimi kazanmak amacıyla kreş ziyaretleri gerçekleştiriyor.



Miniklerle çeşitli oyunlar oynayan kursiyerler, çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda sahada deneyim elde ederek, mesleki yeterliliklerini güçlendiriyor.



- Kayseri'de "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" düzenlenecek



Talas Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek zirve, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak.



Türk dili, kültürü, ortak alfabe çalışmaları ve kültürel gelecek vizyonunun ele alınacağı zirve, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan diplomatları, akademisyenleri, yazarları, kültür insanlarını ve Türk dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.



Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk dünyasının gönül coğrafyasını Talas'ta buluşturmanın büyük anlam taşıdığını belirtti.



Zirvenin, 1926 Bakü Türkoloji Zirvesi'nin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığına değinen Yalçın, "Bir asır önce yakılan fikir meşalesinin bugün Talas'ta yeniden konuşulması, Türk dünyasının ortak geleceği adına son derece değerlidir." ifadesini kullandı.

