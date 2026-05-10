        Kayserili atıcılık sporcularından Türkiye rekoru

        Kayserili atıcılık sporcularından Türkiye rekoru

        Kayserili atıcılık sporcuları Cemil Kerem Adıgüzel ve Fatma Güney, Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 5-10 Mayıs'ta Mersin'de Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası düzenlendi.

        Organizasyona katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Adıgüzel ve Güney, 10 Metre Havalı Tabanca 15 Yaş Altı Mix Takım Yarışması'nda 526 puan topladı.

        Adıgüzel ve Güney böylece, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Dilay Yıldız ve Yağız Temel'in 525 puanlık rekorunu geçerek Türkiye rekoruna imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

