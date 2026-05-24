Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı kapsamında 9 günlük tatile çıkacak vatandaşları Kayseri’nin tarih, kültür ve doğa rotalarını keşfetmeye davet etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri türbeleri, camileri, müzeleri, vadileri, kervansarayları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir bayram atmosferi sunuyor.



6 bin yıllık geçmişiyle Türk-İslam medeniyetinin yaşayan hafızası olarak dikkat çeken tarihi yapılar, vatandaşları tarihte yolculuğa çıkarıyor.





Vatandaşlar, şehrin gezi rotalarına ve tarihi noktalarına "kayseri.com.tr" ile Büyükşehir Belediyesi turizm haritası üzerinden ulaşabilecek.



