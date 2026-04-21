        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımının ligde kalacağına inanıyor:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı ekibin ligde kalacağına dair umutlarının tükenmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Açıkalın, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, puan sıralamasındaki yerlerinin herkes gibi kendisini de üzdüğünü belirtti.

        Kayserispor'da daha önce asbaşkanlık görevinde bulunduğunu anımsatan Açıkalın, asbaşkanlığı ve başkanlığı döneminde çok sıkıntılı günler geçirdiğini ve hepsinden alnının akıyla çıktığını anlattı.

        Açıkalın, takımın şu anki durumundan kimsenin memnun olmadığını dile getirerek, "Asbaşkanlığım dönemimde yönetime yeni girmiş birisi olarak transfer tahtasını açmak için şahsi olarak verdiklerimi tüm gazeteler yazmıştı. Bu rakamları sürekli konuşmak istemiyorum ancak emeklerimin zayi edilmesini de istemiyorum." diye konuştu.





        - "Tek suçumuz bu kulübe sahip çıkmak"

        Takımın içinde bulunduğu durumdan en çok kendisinin rahatsız olduğunun altını çizen Açıkalın, şöyle devam etti:

        "Taraftar memnun değil, yönetim memnun değil, kimse memnun değil. Ben de sizler gibi oynanan oyuna, verilmeyen mücadeleye kızıyorum. Benim çok mutlu olduğumu düşünmüyorsunuzdur. Bundan dolayı da başarısız olduğumu düşünerek yakın zamanda kongre kararı aldık ve seçime gittik. Bu süreçte kimse aday olarak çıkmadı. 'Ben aday olmam ama konuşurum' anlayışına da karşıyım. Bugün bu kulübe kim sahip çıkmak istiyorsa bu odadan çıkmadan anahtarını veririm. Tek suçumuz kulübe sahip çıkmak. Sportif başarıyı eleştiririz, oyuncuları eleştiririz, bunların hiçbirine itirazım yok. Ben de biliyorum kötü oynuyorlar."





        - "Şimdiki borcumuz 100 bin avro civarında"

        Açıkalın, başarısızlığın sebebinin ekonomik nedenler olmadığını belirterek, "Yönetimde olduğum sürede primsiz geçen maçımız olmadı. Kasımpaşa maçı öncesinde maaş ödemesi yaptık. Gaziantep FK maçı öncesinde de 3 maaş alacağı olanlara birer maaş ödeme yaptık. Şu anda 2 maaş ödemesi kaldı. Sene başında maaş problemimiz yoktu ama yine çok puan kaybettik. Fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde 20-25 milyon avro borçtan dolayı transfer yasağı vardı. Şimdiki borcumuz 100 bin avro civarında." ifadelerini kullandı.




        - "Kulübe karşılıksız para veren tek başkan benim"

        Kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Açıkalın, şunları kaydetti:

        "Evet bir başarısızlık var. Şu anda benim bu oyuncu grubuna, hocaya müdahale edeceğim durum yok. Bu saatten sonra herkes kendisi için oynayacak. Onlar da düşen takımın oyuncusu ya da hocası olmayı istemez. Bu şehirde kulübe karşılıksız para veren tek başkan benim. Ne çabuk unuttuk 1 milyon 700 bin avroluk borcu bir gecede ödediğimi. Sadece bu yıl kulübe karşılıksız verdiğim para 350 milyona (lira) yaklaştı. Kasımpaşa maçı öncesinde 104 milyon lira ödeme yaptım. Benim gücüm, aklım buna yeter. Kendi şirketim açısından büyük riskler aldım. Kardeşlerimle sorun yaşıyorum. Buradan oyunculara da seslenmek istiyorum. Son 4 haftaya girdik. Bir an önce kendilerine gelip giydikleri formaya layık şekilde mücadele ederek camiayı bu kötü atmosferden çıkarsınlar. Halen umudum var, hiçbir şekilde 'düştük, bitti' gibi düşüncelere girmedim. Bu takımın ligde kalacağına inancım var. Bu inancımı da muhafaza etmek istiyorum. Takımımıza inanmaktan ve güvenmekten başka yapacağımız bir şey yok."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

