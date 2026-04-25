Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, "Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum." dedi.





Moe, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir durumda iyi bir maç oynadıklarını söyledi.



Takımın zor bir durumda olduğunu ve kendilerini baskı altında hissettiklerini belirten Moe, kaliteli ve öz güvenli bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.



Oyuncularının müsabakada ciddi bir karakter gösterdiğini dile getiren Moe, şunları kaydetti:



"Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular, ciddi bir karakter gösterdi, performans ortaya koydu. Bundan dolayı çok mutluyum. Benim için bu karşılaşma, takımın karakter gösterme konusunda kanıt niteliğinde bir maç oldu. İki ay sonra gösterdiğimiz bu gelişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum."



Geldiğinden beri takıma iyi futbol oynamayı aşılamaya çalıştığını vurgulayan Moe, "Kasımpaşa maçındaki gibi topu uzun oynayıp peşinde koşmak, bu takımın karakterinde ve oyuncu yapısında olan bir şey değil. Biz oynamak istiyoruz, oyun içinde kalmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu takımın başarılı olabileceğini inanıyoruz ve bu yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün bunu yaparak kazanmamız bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.











- Çaykur Rizespor cephesi





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar da Kayserispor'un telafisi olmayan bir durumun içinde bulunması ve stattaki taraftar ambiyansının maçın zorluk derecesini arttırdığını ifade etti.



Müsabakada kendileri açısından 2 kırılma anının olduğuna değinen Uçar, bunların deplasmandan puan almadan dönmelerine sebep olduğunu dile getirdi.



Ligde geride kalan 3 maça odaklandıklarını belirten Uçar, şunları aktardı:



"Çaykur Rizespor olarak artık 3 maçımız var. Soyunma odasında da oyuncularıma söyledim, aynı kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 3 maçtan maksimum puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak özellikle final noktasında kendi standartlarımızın altında kaldık. Kayserispor'un da bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Kayserispor birçok dış faktörün de etkisiyle hem mücadele hem de oyun anlamında son maçlardaki standartlarının çok üstüne çıktı. Oyuncu değişikliklerinden maksimum verim aldılar. Maçtan puan alamadan dönmemizin bence ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Dediğimiz gibi hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz."





Kayserispor tarafından bugün güzel karşılandığını ifade eden Uçar, hem oyuncularına hem de sarı-kırmızılı ekibe başarı temennisinde bulundu.



