Kayserispor, Eyüpspor maçına hazır

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

