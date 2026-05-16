Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Zecorner Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Melek Dakan görev yapacak.

