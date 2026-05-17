Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 20:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın." dedi.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palut, geçen hafta camia olarak üzüldükleri bir maç oynadıklarını söyledi.

        Oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi sakat oyuncuları olduğunu aktaran Palut, şöyle konuştu:

        "Sakatları bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çok yük binen oyuncular var. Gördüğünüz gibi buraya gençlerle desteklediğimiz ve çok fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadroyla geldik. Oyuncularımın mücadelesinden genel manada memnunum. Başa baş bir oyun oldu. Biz de kazanabilirdik."

        Keyifli bir mücadele sergilendiğini vurgulayan Palut, "İnsan her maçı kazanmak ister. Bir teknik adam olarak ligi en yüksek puanla en iyi yerde bitirmek istiyorsunuz ama bazen de önemli maçlar öncesinde bazı hamleler yapmak zorunda kalabiliyorsunuz." diye konuştu.

        Maçı kazanan Kayserispor'u tebrik eden Palut, tüm oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydetti.

        Konya'ya döndükten sonra Türkiye Kupası finaline hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Palut, "Tedavileri süren durumları son dakika belli olacak oyuncularım var. Onları da takip edeceğiz ve en güçlü bir şekilde, en kararlı bir şekilde final maçını inşallah oynayacağız." diye konuştu.

        Bir gazetecinin "Şikeye bulaşan takımlar kümeye mi düşmeli yoksa puan silme cezası mı verilmeli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Palut, "İlhan Palut olarak şunu söyleyebilirim. Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın, gerek yok. Futbol rekabeti güzel, seyretmesi güzel, çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Zecorner Kayserispor- TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Zecorner Kayserispor- TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)