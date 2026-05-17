Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Kayserispor'un sorunları iyi analiz edip kısa sürede tekrardan Süper Lig'e çıkması için plan yapılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 20:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Kayserispor'un sorunları iyi analiz edip kısa sürede tekrardan Süper Lig'e çıkması için plan yapılması gerektiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, düşmelerine rağmen sezonu kazanarak kapatmanın güzel olduğunu belirtti.

        Bu maç öncesi zor bir hafta geçirdiklerini anlatan Moe, "Zorlu bir maçtı. Geçen hafta düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim en için önemli olan bugün için iyi bir şekilde bitirebilmekti. İki tarafında bir birine yakın bir performans sergilediği bir maçtı. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabii biraz daha kupa finaline odaklı olduğu için daha farklı bir takımla çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

        Sezon ortasında bir takıma gelmenin zor yanları olduğunu vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

        "Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında beraber başlasaydık Kayserispor'un çok daha iyi bir futbol oynayabileceği ile alakalı olumlu düşünüyorum. Biz buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Kulüp için özellikle şunu söyleyebilirim, kendine çok daha yakından bakması lazım, özellikle sorunlarıyla alakalı. Bu sorunlara nasıl bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bu sadece oyuncu almakla, hoca getirmekle alakalı değil. Bunlardan biraz daha derin sorunlar var. 3 aydır kulüpteyim birçok şeyin değişmesini gerektiğini söylüyorum. Gereken potansiyele sahip bir kulüp. Daha yakından bir özeleştiri yapıldığında, kısa sürede Süper Lig'e nasıl dönebiliriz. Bununla alakalı çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
        Zecorner Kayserispor- TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Zecorner Kayserispor- TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı