Kayserispor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.



Kayserispor, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.



Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor arasında 3 Mayıs Pazar günü RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'da oynanacak karşılaşmada, hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

