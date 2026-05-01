        Kayserispor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 01.05.2026 - 17:34
        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Kayserispor, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

        Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor arasında 3 Mayıs Pazar günü RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'da oynanacak karşılaşmada, hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
        Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret
        Vefat eden MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, son yolculuğuna uğ...
        Vefat eden MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, son yolculuğuna uğ...
        Başkan Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret
        MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz toprağa verildi
        MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz toprağa verildi
        Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti