        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor'dan lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesiyle ilgili açıklama

        Kayserispor Kulübünden, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Kulübün yazılı açıklamasında, Kayserispor için adalet ve eşitliğin, rekabet kavramını ayakta tutan iki temel sütun olduğu belirtildi.


        Bu iki unsurdan birinin dahi eksikliğinin, futbolun özünü ve sportif rekabetin meşruiyetini ortadan kaldırmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği süreçte üzülerek ifade etmek isteriz ki kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören 'adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması' yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir. Oysa futbolun düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonunun, adil ve eşit rekabet talebine vereceği karşılık bu olmamalıdır. Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür. Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegane unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

