Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kulübün açıklamasına göre Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurul, 31 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de başlayacak. Seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 hafta sonra aynı yerde ve saatte yapılacak. Sezonun 33. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşti.

