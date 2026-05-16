Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli'den sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.



Beydilli, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, söz konusu paylaşımı arkadaşının uyarısı üzerine hemen kaldırdığını söyledi.



Paylaştığı ve sonrasında sildiği görselin fikir ve prodüksiyon aşamasında kendisinin bulunmadığını belirten Beydilli, "İçeriğine katılmadığım bir post nedeniyle üzerine titrediğimiz Kızılay'ımızın büyük eleştirilere maruz kaldığını gördüm." dedi.



Beydilli, şunları ifade etti:



"Yanımda kadın kollarımızın mensuplarını görüyorsunuz. Her biri kendilerine, ailelerine ve çocuklarına ayırabilecekleri zamanlardan vazgeçerek ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek için fedakarca çalışıyor. Ben her biriyle gurur duyduğum gibi kadınlardan oluşan bu iyilik ordusunun daha da güçlenmesi için her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Bu çaba içinde olan birisinin kadınların toplumsal hayattan çekilmesini istemesi kadar saçma bir gündemin içinde olması beklenemez. Bütün bunlara rağmen ortaya çıkan durum nedeniyle incittiğim tüm kadın kardeşlerimden, kızlarımdan samimiyetle özür diliyorum. Toplumda tüm kapılar kendilerine kapansa bile Kayseri Kızılay İl Merkezinin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu bilmelerini istiyorum. Gereksiz bir şekilde meşgul ettiğim tüm kamuoyuna saygılarımızı sunuyorum."

