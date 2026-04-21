Kocasına destek için gittiği 2 metrekarelik çay ocağını kızlarıyla 4 yıldır işletiyor

        HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'de kocasına yardım için gittiği çay ocağını 4 yıldır işleten anne ile iki kızı çalışkanlıklarıyla esnafın takdirini topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Yıllarca aile ekonomisine katkı sağlamak için çeşitli işlerde çalışan 4 çocuk annesi 56 yaşındaki Ayşe Özkaya, çalışmadığı zamanlarda ise kocasının bir iş hanında bulunan 2 metrekarelik çay ocağına giderek kendisine destekte bulundu.

        Emekli eşinden mesleği 4 yıl önce devralan Özkaya, kızları Tuğçe ve Gamze ile sabahın ilk ışıklarıyla dükkanın yolunu tutuyor.

        Anne, daracık çay ocağında temizlik işlerini üstlenip çayı demlerken, 2 kardeş ise esnaftan gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

        Temiz ve güler yüzlü hizmetleriyle esnafın takdirini kazanan anne ve kızları, çalışma azmiyle de çevrelerine örnek oluyor.

        - "Kızlarım benim kolum, kanadım"

        Ayşe Özkaya, AA muhabirine, dükkan içine kendisinin ancak sığdığını, siparişler için de kızlarının kendisine destek olduğunu söyledi.

        Çay ocağını kadınların işletmesinin vatandaşların dikkatini çektiğini belirten Özkaya, müşterilerinin zamanla alıştığını ve güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

        Özkaya, mesleği iki kızıyla severek yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Eşim tek başına yapamadı, kızlarımla birlikte 'Biz yapalım' dedik. Dükkanın içine tek kişi sığıyor. O da ben oluyorum. Öncelikle geldiğimde temizliğimi yapıyorum, çayımı demliyorum, masaları ayarlıyorum. Kızlarım benim kolum, kanadım. Bana yardım ediyorlar, birbirimize destek oluyoruz. Bana 'Burayı her kadın çeviremez' diyorlar. Günlük çay verdiğimiz 20-25 esnafımız var. Kadın olduğumuz için temiz ve hijyenik olduğunu söyleyen müşterilerimiz var. Çayımızı beğenen 'Çayı çok güzel demliyorsun' diyenler oluyor. Günlük yaklaşık 200 çay dağıtıyoruz. Kızım Gamze çok çalışkan. Bana burada yardım ediyor. Eve gidiyor ders çalışıyor, çabalıyor. Burada kızlarım ekmek parası kazanmayı öğrendi. Bana 'Anne kolay bir şey değilmiş ekmek parası kazanmak' diyorlar. Dükkanımız küçük, ailemizi geçindiriyor."

        - "Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor"

        Üniversite sınavına hazırlanan Gamze Özkaya da annesine yardım etmek üzere çay ocağına geldiğini, burada hem ailesiyle olduğunu hem de kendi parasını kazandığını aktardı.

        Yaşıtlarının farklı işlerde çalışmayı tercih ettiğini anlatan Özkaya, annesine destek için çay ocağında severek çalıştığını belirtti.

        Gamze Özkaya, müşterilerin, annesinin demlediği çayı sevdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Babam tek başına yetişemediği için biz de ona yardıma gelirdik. İşi öğrendiğimizi görünce bize bıraktı. Ablam, annem ve ben, çay ocağını işletiyoruz. İlk geldiğimiz dönemde bize çok şaşıranlar oluyordu, şimdi ise herkes alıştı. Esnaf bizi çok seviyor, çayımızı da seviyor. Bardaklarımızın temiz olduğunu söylüyorlar. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hedefim hemşirelik bölümünü kazanmak. Sınava hazırlanırken anneme de yardım etmek için buraya geldim. Hem birlikte çalışıyoruz hem de kendi paramı kazanıyorum. İşimizi severek yapıyoruz. Alın teriyle kazandığımız paranın mutluluğunu yaşıyoruz. Benim yaşımdakiler farklı işlerde çalışmak istiyorlar. Bu işi de genellikle erkekler yapıyor ama ben, anneme ve babama yardım etmek istiyorum. O yüzden çalışmaktan gocunmuyorum. Sabahları buraya geliyorum, çalışıyorum. Daha sonra kütüphane ya da eve giderek ders çalışıyorum. Kışın burayı iki kişi işletebiliyoruz, yazın da yoğun oluyor. Bu yüzden sınavı kazansam da yine yazın gelip anneme yardım ederim. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor bence, kadınlar her işi yapabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

