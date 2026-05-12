Kocasinan Belediyesi, 22 engelliye akülü araç dağıttı

Kocasinan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası’nda 22 akülü araç, düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi.



Barbaros Mahallesi’nde bulunan Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Engelliler Haftası dolayısıyla akülü araçların dağıtımı için bir arada olduklarını söyledi.



Çolakbayrakdar, herkesin her koşulda hayatını kolaylaştırmak ve destek olabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Engellileri hayatın içerisine nasıl dahil edebiliriz, engellilerin motivasyonunu nasıl artırabiliriz, onları kendi yaşadıkları yerde, kendi aile ortamlarında kendi mahallesinde ve hep birlikte yaşadığımız şehir içerisindeki hizmetlerden nasıl istifade ettirebiliriz, bunun kaygısı içerisindeyiz." dedi.



Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de engellilere destek olunduğu takdirde engellerin ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.



Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal da Çolakbayrakdar’ın engellilerin her zaman yanında olduğunu belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 22 engelli vatandaşa akülü araç teslim edildi.



Programa, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum ve kuruluş müdürleri ile davetliler katıldı.

