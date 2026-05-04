Kocasinan Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesinin mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 24 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşın Kayseri’de yaşamaktan mutlu olmalarını sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda şehrimiz ve Kocasinan’ımıza daha güzel işler yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocasinan’ımıza ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, Pervane, Fevzioğlu, Oruçreis, Mimarsinan, Ertuğrulgazi, Yeşilmahalle, Ahievran ve Cırgalan mahallelerindeki çeşitli imar plan maddeleri de ele alındı.







