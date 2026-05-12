Kocasinan Belediyespor Down Sendromlu Futbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyespor Down Sendromlu Futbol Takımı, Bartın'da düzenlene turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan "Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası" 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Bartın’da gerçekleştirildi.





Farklı illerden takımların katıldığı şampiyonada, Kocasinan Belediyespor Down Sendromlu Futbol Takımı grup maçlarında Ankara temsilcisi Mental Otizm Down Spor Kulübü’nü 20-1, İstanbul temsilcisi Bağcılar Engelliler Spor Kulübü'nü ise 6-3 mağlup etti.



Final müsabakasında bir kez daha Bağcılar Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Kocasinan ekibi, rakibini 11-6 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporcuların elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.





Özel sporcuların gösterdiği azim, mücadele ve inancın herkese örnek olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şampiyon olarak şehre dönen sporcuları, teknik ekibi ve ailelerini tebrik etti.



Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı da spora ve sporculara sağladığı destekler için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

